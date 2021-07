Warren County Golf Championship scores, past winners

2021 Warren County Championship scores

Championship Flight

Luke Yocum……………..63-69—132

Jeff Harpole……………..71-73—144

John Caldwell……………72-75—147

Caleb Davis……………….75-75—150

Kevin Neihaus……………73-80—153

Wilson Palmertree……..75-79—154

Jake Dornbusch………….75-79—154

Josh Hallberg……………..72-83—155

John Harrigill…………….73-82—155

Tom Jones………………….75-87—162

First Flight

Will Keen……………………..76-77—153

Charles Waring……………..77-77—154

Austin Leadbetter…………..77-78—155

Trey Martin……………………76-82—158

Brady Ellis…………………….77-84—161

Hartley Sullivan……………..78-83—161

Herby Poole……………………79-83—162

Robby Stabler………………….79-84—163

Dylan Bradley………………….79-84—163

Bob Burr…………………………79-91—170

Russell Standish……………….78-96—174

Second Flight

Joshua Larsen………………….80-78—158

Vlad Rowell……………………..84-79—163

Keith Ehrhardt…………………82-82—164

Mark White……………………..83-81—164

Bob Davidson…………………..81-86—167

Liam Hopson……………………81-88—169

Dustin Chamblee……………..83-88—171

Rich Phillips……………………85-86—171

Jim Warren…………………….84-89—173

Third Flight

Karen Carroll………………….88-87—175

Matt Leadbetter……………..88-88—176

Rowe Rhett……………………90-90—180

Adam Logue…………………..90-92—182

Robert Carroll……………….90-96—186

Barry Breithaupt…………….92-95—187

Casey Stubbs………………….95-97—192

Zac Boyd……………………….97-95—192

Jessie Hallberg……………..96-99—195

Clay Crozier………………….87-WD—WD

Senior Championship

Joe Grayson………………….73-79—152

Rodney Lindsey…………….74-81—155

Hugh Hasty…………………..75-79—154

Jim Darnell…………………..82-81—163

———

Warren County Championship winners

Men’s champions

2021 – Luke Yocum

2020 – Seth Foshee

2019 – Jeff Harpole

2018 – Jeff Harpole

2017 – Channing Curtis

2016 – Nick Mekus

2015 – Parker Rutherford

2014 – Chris Whittington

2013 – Chris Whittington

2012 – Chris Whittington

2011 – Chris Whittington

2010 – Chase Smith

2009 – Chase Smith

2008 – Chase Smith

2007 – Chase Smith

2006 – Mike Hurley

2005 – Mike Hurley

2004 – Bill Hassell

2003 – Bill Hassell

2002 – Chad Henley

2001 – Brad Bradway

2000 – Dale McDuff

1999 – Barry Hassell

1998 – Jimmy Ray

1997 – Bubba Mims

1996 – Brad Bradway

1995 – Sid Neal

1994 – Bill Caldwell

1993 – Eddie Chancellor

1992 – Eddie Chancellor

1991 – Bucky Buckner

1990 – Bucky Buckner

1989 – Connie Bowman

1988 – Bubba Mims

1987 – Connie Bowman

1986 – Bill Caldwell

1985 – Bucky Buckner

1984 – Bill Caldwell

1983 – Bucky Buckner

1982 – Bucky Buckner

1981 – Bucky Buckner

———

Women’s champions

2020 – No champion

2019 – No champion

2018 – No champion

2017 – No champion

2016 – No champion

2015 – Karley Whittington

2014 – Karley Whittington

2013 – Karley Whittington

2012 – Wanda Caruthers

2011 – Karen Carroll

2010 – Karen Carroll

2009 – Pam Thomas

2008 – No champion

2007 – Karen Carroll

1997 – Karen Carroll

1996 – Karen Carroll

1995 – Tracy Larson

1994 – Jean Bishop Rule

1993 – Karen Carroll

1992 – Dale Boyd

1991 – Jean Bishop Rule

1990 – Jean Bishop Rule

1989 – Linda Stribling

1988 – Jean Bishop

1987 – Jean Bishop

1986 – Jean Bishop

1985 – Penny Risher

1984 – Jean Bishop

1983 – Jean Bishop

1982 – Betty Aden

1981 – Jean Bishop